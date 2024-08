Nelle ultime ore di mercato, l'Inter deve definite alcune situazioni in uscita, una riguarda sicuramente Ionut Radu . Dopo il no al Sassuolo, il portiere potrebbe comunque giocare in Serie B la prossima stagione.

Come riporta Gianluca Di Marzio, la Sampdoria non molla la presa su Radu (complice anche l'infortunio di Ghidotti). Il giornalista sottolinea come in queste ore le parti siano al lavoro, per provare a trovare accordo con Inter e giocatore nelle ultime ore di mercato.