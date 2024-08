Inter, Darmian: “Riconfermarsi è difficile, lavoriamo per quello. De Vrij…”

Alla fine della gara contro l'Al-Ittihad, Matteo Darmian ha parlato della sconfitta per due a zero in amichevole dell'Intere si è soffermato sul lavoro che la squadra di Inzaghi sta facendo in vista della prossima stagione. «Qualche progresso si è visto? Noi vogliamo sempre vincere, in questa fase è normale non essere super lucidi. Oggi abbiamo fatto qualche errore che dobbiamo limitare, ma ci stiamo preparando ad affrontare la nuova stagione nel migliore dei migliori dei modi. Meglio in attacco rispetto alla difesa? Conoscevamo questo avversario, le loro caratteristiche. Abbiamo subito gol su una ripartenza, su una buona azione loro. Ci sono stati errori da parte nostra, stiamo lavorando bene e non dobbiamo farci condizionare dal risultato. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo, siamo sulla buona strada e dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato l'anno scorso».