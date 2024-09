Darmian: “Sconfitta che fa male, non cerchiamo alibi. Non è stato appagamento dopo il City”

Partite come il derby si preparano da sole: non abbiamo avuto un buon approccio e non abbiamo fatto una buona gara. Ma non è stato appagamento dopo Manchester: tutti quanti, dagli esperti ai giovani, abbiamo ancora tanta voglia. Il Milan? Sapevamo quello che ci aspettava, anche loro venivano da qualche inciampo: hanno messo in campo più determinazione e più attenzione, ce lo aspettavamo. Volevamo fare una partita diversa. Campionato combattuto? Tutte le squadre si sono rinforzate e daranno battaglia: non ci saranno partite semplici. Dovremo essere bravi a portare a casa più vittorie possibili per lottare per qualcosa di importante".