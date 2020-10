Inter-de Vrij, prove di rinnovo: la strategia di Raiola e la proposta nerazzurra, le cifre

Fondamentale per gli equilibri difensivi della squadra, elemento imprescindibile per Antonio Conte: Stefan de Vrij è uno degli insostituibili dell’Inter, unico per qualità tecniche, senso della posizione e capacità di impostazione. Premiato come miglior difensore dello scorso campionato, il centrale olandese è pienamente al centro del progetto nerazzurro, e la dirigenza interista intende blindarlo al più presto. Secondo Tuttosport non è da escludere un incontro a breve con il suo agente, Mino Raiola:

“Il difensore olandese ha un contratto in scadenza nel 2023 e per ora le priorità del club nerazzurro dal punto di vista contrattuale sono concentrate su Lautaro, per il quale si è entrati in una fase importante. Anche con l’agente di De Vrij, però, ci si potrebbe sedere a un tavolo per un caffè“.

PROVE DI RINNOVO – “(Raiola) potrebbe intavolare un discorso con il club per adeguare l’ingaggio del suo assistito. Il quale, peraltro, non percepisce nemmeno un ingaggio tanto basso: 4.2 milioni annui bonus inclusi. Va detto, però, che attualmente nella rosa interista ci sono sei giocatori che guadagnano più di lui. Tre sono i big arrivati dalla Premier: Lukaku, Eriksen e Sanchez. Quest’anno si è aggiunto a loro anche Vidal. Più di De Vrij, però, prende anche un giocatore come Perisic con i suoi 5 milioni e anche Nainggolan, a quota 4.5. Due giocatori che per motivi diversi non sono certo considerati titolari inamovibili dell’Inter, al contrario del centrale, pezzo chiave della difesa di Antonio Conte“.

STRATEGIA RAIOLA – “Per questo Raiola proverà a far lievitare di quel che è possibile gli emolumenti percepiti dal suo protetto. Difficile possa ottenere per il difensore un contratto “alla Donnarumma” – per quanto un tentativo potrebbe anche farlo. Più semplice pensare che le parti si possano incontrare molto vicino ai cinque milioni. Sempre partendo dal presupposto, anche questo espresso da Mino Raiola a settembre, che entrambe le parti hanno tutto l’interesse a continuare insieme“.