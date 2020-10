Inter-de Vrij avanti insieme. Pedullà: “Sul tavolo rinnovo e adeguamento. Presto l’incontro”

Prestazioni sempre ben al di sopra della sufficienza. Classe, eleganza, autorevolezza. Mai una sbavatura, sempre un punto di riferimento. Per la difesa, ma per tutta l’Inter.

Stefan de Vrij si è dimostrato una vera colonna della squadra di Antonio Conte. La sua posizione centrale nella difesa a tre è diventata ben presto fondamentale nello scacchiere dell’allenatore nerazzurro. Tanto che, come riportato da Alfredo Pedullà, presto da Viale della Liberazione potrebbero mettersi al tavolo con il suo agente, Mino Raiola (che, come vi abbiamo riportato, è in arrivo in Italia), per arrivare a un accordo per il prolungamento dell’accordo attualmente in essere.

Il contratto di de Vrij, infatti, al momento scade nel 2023. L’intenzione dell’Inter è chiara: allungare la durata del contratto e ritoccare l’attuale ingaggio percepito dal giocatore, che ammonta sui 3,8 milioni di euro netti a stagione. La volontà, dunque, è assolutamente quella di continuare insieme. La storia d’amore tra l’Inter e de Vrij è destinata a durare ancora a lungo.

(Fonte: alfredopedulla.com)