De Vrij, rinnovo in standby. Le richieste di Raiola all’Inter

L'agente del difensore, che segue anche il nuovo acquisto Dumfries, sta trattando con l'Inter il prolungamento del contratto

Con l'arrivo all'Inter di Dumfries , ci sarà stata anche l'opportunità di parlare del futuro di De Vrij. Il difensore olandese, infatti, ha lo stesso agente dell'esterno ex Psv, Mino Raiola.

"Stefan ha la situazione contrattuale più delicata e non solo perché ha estimatori inglesi: è sotto contratto fino a giugno 2023 e il suo rinnovo è in stand by, mentre il suo agente Mino Raiola (che ha già portato Dumfries a Milano) tratta un prolungamento fino al 2025 con tanto di aumento d’ingaggio da 3,8 a 4,5 milioni netti all’anno", spiega La Gazzetta dello Sport.