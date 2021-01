Inter, mercato in entrata? Ecco la situazione. Cambia il destino di due nerazzurri: ora Conte…

Accontentare Conte rinforzando la squadra con un paio di ritocchi e abbassare il monte ingaggi. È questa la missione di Beppe Marotta e Piero Ausilio, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo dell’Inter, nel mercato di gennaio.

“Il mercato in entrata è oggi un puro esercizio teorico, senza riscontri pratici nella realtà, a meno di occasioni non immaginabili allo stato attuale” scrive La Gazzetta dello Sport. Non a caso, Matias Vecino è stato reintegrato in squadra da Conte, che lo avrà a disposizione a partire dalla partita con la Roma, mentre la dirigenza sta ragionando su Perisic. Il croato non partirà a meno di offerte imprevedibili.

Non cambia, invece, il destino di Andrea Pinamonti: l’attaccante resta in vendita ma bisognerà trovare un acquirente disposto a rilevarlo.