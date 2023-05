Di Marzio – Inter, De Vrij rinnova. Arriverà un colpo giovane. Bastoni e Acerbi…

Il punto sulle strategie del club nerazzurro per quanto riguarda la difesa, tra rinnovi e operazioni in entrata

Gianluca Di Marzio, in collegamento con gli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sul prossimo merctao dell'Inter. Nello specifico, riflettori puntati sulla difesa: "Un difensore va preso a prescindere da Skriniar. Ci sono soluzioni di esperienza come D'Ambrosio o de Vrij, che andrà a rinnovare il contratto, ma sicuramente un altro giocatore serve, giovane, da inserire nell'organico.

Credo che l'altra priorità sia il rinnovo di Bastoni: l'Inter ha bisogno di formalizzarlo il più presto possibile perchè rappresenta una grande garanzia per il futuro. In scadenza nel giugno 2024, la volontà del giocatore è di rimanere, e questo un passaggio necessario per garantire all'Inter un tassello fondamentale.