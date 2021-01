Di Marzio: “Inter, c’è un giocatore che Conte vorrebbe domattina. Può arrivare solo se…”

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Sport dei piani mercato dell’Inter per la finestra di mercato invernale:

“Lukaku non ha un sostituto nell’organico. Se vanno via Eriksen, Vecino, Pinamonti magari arriverà un’alternativa davanti e un centrocampista in mezzo. Conte De Paul lo prenderebbe domani mattina, ma ci devono essere delle condizioni giuste. E se arrivasse sarebbe il titolare. Prima deve vendere però Eriksen per ingaggio e perché è fuori dal progetto. Pochettino non è un super amatore di Eriksen, nelle grandi partite si aspettava di più da lui, non è la sua prima scelta. Se prendesse De Paul gli equilibri cambierebbero nel campionato”.