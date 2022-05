Di Marzio: “Lukaku vuole solo l’Inter: la ricostruzione e le condizioni per il ritorno”

Romelu Lukaku vuole solo l’Inter. Ecco la ricostruzione di quanto accaduto finora e le condizioni per il ritorno

Romelu Lukaku vuole solo l’Inter . Dallo scorso dicembre (risale al 30 del mese la famosa intervista a Sky), Big Rom non ha mai smesso di pensare all’ex squadra. Oggi c’è stato il primo vertice tra l’avvocato del giocatore e la società nerazzurra, ce ne saranno altri come raccolto da FCINTER1908 . La palla ora passa al Chelsea, proprietario del cartellino del giocatore. Ecco la ricostruzione di quanto accaduto oggi e non solo dal sito di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport.

“Lukaku non ha mai nascosto il desiderio di voler tornare a vestire la maglia nerazzurra, ma a prescindere dalla sua volontà, e anche da una riduzione del proprio ingaggio, tutto dipenderà solo dal Chelsea. Una volta che la nuova proprietà avrà chiarito la sua visione, e compreso se Marina Granovskaia resterà o meno a dirigere tecnicamente il club, si potrà approfondire quello che finora è stata solo un'idea: infatti al momento non è stato sondato né dall'Inter, né dal giocatore, nessun tipo di accordo.

C'è da chiarire poi la questione economica e il tipo di formula: il club ha pagato l'attaccante belga 113 milioni, legandolo con un contratto fino al 2026. L'unica opzione possibile sarebbe un prestito secco, senza diritto riscatto, ma al momento la società nerazzurra non farà passi, anche per rispetto di chi ha fatto investimento. Con Romelu Lukaku che ha espresso quindi il suo desiderio, la parola spetta al Chelsea, che dovrà convincersi per lasciarlo andare all'Inter alle uniche condizioni per realizzare il ritorno, tutto un anno dopo la grande trattativa della scorsa estate”, si legge.