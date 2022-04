Di Marzio: “Lukaku-Inter, ottimi rapporti. Contatti e futuro, la situazione”

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così del possibile ritorno all’Inter di Romelu Lukaku

In diretta a Sky Sport, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così del possibile ritorno all’Inter di Romelu Lukaku: “Contatto tra Lukaku e l’Inter, c’è mai stato? Ci sono contatti e contatti. Essendo andato via da pochi mesi avrà ancora ottimi rapporti con tutti all’Inter. Ci sta che abbia continuato a sentire ex compagni. Da qui a creare un contatto per tornare…

Io credo situazioni così le affronterebbe il suo agente. E non credo, per rispetto verso il Chelsea, che potrebbe fare una cosa del genere in prima persona. Aspetterà la fine della stagione, chi sarà la nuova proprietà, poi si deciderà il suo futuro. L’ingaggio è talmente alto che credo sia improbabile il ritorno in Italia se non deciderà di abbassarsi di molto l’ingaggio. Prestarlo, venderlo, cosa farà il Chelsea? Sono discorsi prematuri oggi”, le sue parole.