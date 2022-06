Di Marzio: “Lukaku-Inter, tutte le cifre. Via Skriniar, dentro questi due. E Dybala…”

Nel podcast sul sito di Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto così il punto sulle trattative calde di casa Inter: “È stato il martedì del ritorno di Lukaku all’Inter. Dell’accordo totale col Chelsea, mancano solo i contratti da firmare. Visite mediche la prossima settimana, operazione in prestito secco senza diritto di riscatto. 8 milioni più 4 di bonus legati alla conquista di titoli in Italia. Prenderà 8,5 milioni netti di stipendio il giocatore. In stand-by Dybala, ora l’Inter si concentrerà sugli arrivi di Bremer e Milenkovic e sull’uscita di Skriniar, sempre più corteggiato dal PSG”.