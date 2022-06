Inter, Bremer-Milenkovic in pole. “Nelle ultime ore in netta risalita un nome”

Con Skriniar in partenza l'Inter dovrà inserire due difensori e sta vagliando diverse opzioni per il reparto difensivo di Inzaghi

Andrea Della Sala

Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo vertice tra l'Inter e il Psg per cercare la fumata bianca per Skriniar. L'Inter chiede 80 milioni, i francesi sono fermi a 60. Probabilmente si chiuderà a 70. per questo l'Inter deve cercare rinforzi in difesa.

"Marotta e Ausilio puntano a consegnare a Inzaghi una squadra quasi completa già dal via della preparazione (6 luglio). E se parte Skriniar, diventano due i difensori da acquistare. Bremer resta il primo obiettivo: veloce, potente e duttile, anche per questo il Torino è fermo sulla richiesta di 50 milioni. Resta vivo l’interesse per Milenkovic della Fiorentina, contratto in scadenza nel 2023", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Ma nelle ultime ora sono in netta risalita le quotazioni di Caglar Soyuncu: la missione di Ausilio a Londra di qualche settimana fa è servita anche per fare chiarezza sulla posizione del turco, che sarebbe felice di un’esperienza in Italia. Anche lui ha il contratto in scadenza tra dodici mesi e questo potrebbe far abbassare le pretese del Leicester. Sullo sfondo, poi, c’è sempre Acerbi: l’avventura con la Lazio è ai titoli di coda, Inzaghi lo prenderebbe volentieri ma oggi l’azzurro non è un priorità. Dipende tutto da Skriniar e dal rilancio del Psg: se arriverà la fumata bianca, l’Inter potrà cominciare a pensare a come alzare il nuovo muro difensivo", aggiunge Gazzetta.