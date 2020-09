Inter, UFFICIALE: Dimarco rimane per un’altra stagione a Verona, rinnovato il prestito

Inter e Verona hanno rinnovato il prestito con diritto di riscatto di Federico Dimarco per un’altra stagione: l’esterno mancino classe ’97, approdato in Veneto nel corso dell’ultimo mercato invernale, indosserà la maglia gialloblu fino al 30 giugno 2021. Questi i comunicati ufficiali dei due club:

FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo annuale delle prestazioni sportive del calciatore Federico Dimarco alla società Hellas Verona FC, con diritto di opzione a favore di quest’ultima.

(inter.it)

Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato l’intesa con FC Internazionale Milano per la permanenza in gialloblù – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2021, con opzione di riscatto – del calciatore Federico Dimarco, che nella seconda parte della scorsa stagione ha collezionato 13 presenze in Serie A TIM con la formazione di mister Ivan Juric, fornendo tre assist-gol, di cui uno nel match casalingo pareggiato con l’Inter (2-2) e due nella vittoriosa partita – anch’essa disputata al Bentegodi – contro la Spal (3-0).

Hellas Verona FC si compiace della permanenza in gialloblù di Federico Dimarco e gli augura le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – per la stagione 2020-2021.

(hellasverona.it)