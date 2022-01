Inter, dirigenza fino al 2025: “Brozovic? Al più tardi, si chiude in questa data”

Il croato e il suo entourage hanno già raggiunto l’intesa per un nuovo contratto fino al 2026, con aumento dell’ingaggio fino a 6 milioni

Sono attesi grandi annunci nelle prossime settimane in casa Inter. L'arrivo di Steven Zhang a Milano ha infatti permesso di chiudere gli accordi per i rinnovi di tutta l'area tecnica e non solo. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: "I nuovi contratti sono già pronti, con scadenza fissata al 2025 rispetto al biennale ventilato all’inizio . La tanto attesa ufficializzazione del presidente rappresenta davvero una formalità, che verrà consumata non appena la fitta agenda di impegni lo consentirà. Diversa lo scenario relativo al rinnovo di Brozovic, perché su quel fronte si è dovuto lavorare anche negli ultimi giorni per limare i dettagli.

Ma la sostanza non cambia: il croato e il suo entourage hanno già raggiunto l’intesa per un nuovo contratto fino al 2026, con aumento dell’ingaggio fino a 6 milioni (più consistenti bonus). In questo caso, per mettere nero su bianco è necessario attendere l’arrivo a Milano dell’agente e del legale di Brozovic previsto tra questa e la prossima settimana. Al più tardi, si chiuderà tutto dopo la sfida di campionato contro il Venezia, quando il campionato si fermerà due settimane per gli impegni delle nazionali e Brozovic (senza partite in programma con la Croazia) sarà libero di ricaricare le pile e celebrare un nuovo matrimonio nerazzurro.