Pedullà – L’Inter accelera per Dumfries. “Due novità, svolta vicina: ecco il prezzo”

Alfredo Pedullà racconta gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e PSV per Denzel Dumfries: svolta vicina

"Questione di tempo: Dumfries ha scelto l’Inter, vuole l’Inter, in qualche modo verrà accontentato. E i tempi non saranno lunghi, l’Inter ha deciso di accelerare". Apre così l'articolo di Alfredo Pedullà in merito agli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e PSV per Dumfries. L'esperto di mercato aggiunge due novità: l'Inter sarebbe pronta a migliorare la formula per convincere il PSV (inizialmente i nerazzurri partivano da un prestito oneroso con diritto od obbligo) ma, al contempo, la valutazione è destinata a scendere. "Il PSV non si può permettere di avere un separato in caso che debba condizionare l’intera stagione. Siamo, dunque, in piena accelerata da 15 milioni poi eventuali bonus. La trattativa è partita, eccome, l’Inter si attiverà per chiuderla", scrive Pedullà.