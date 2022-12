Sarà Dumfries il sacrificato? L’Inter vorrebbe definire a gennaio e tenerlo altri sei mesi

L'esterno olandese si sta mettendo in grande luce al Mondiale e potrebbe essere un uomo mercato sia a gennaio che in estate

"Denzel Dumfries principale candidato interista ad essere sacrificato sull’altare del bilancio? Se qualcuno avesse avuto ancora qualche dubbio, le parole di Rafaela Pimenta, rappresentante dell’olandese, hanno provveduto in buona parte a sgombrarli. Si è trattato di una conferma di come le grandi manovre siano già in atto. Solo, a differenza della Pimenta, l’Inter si augura che l’olandese continui a brillare", riporta il Corriere dello Sport.

"In ogni caso, è un dato di fatto che l’Inter debba vendere una delle sue pedine pregiate per raggiungere il famoso attivo di 60 milioni sul mercato. Non è accaduto la scorsa estate dovrà succedere tra gennaio, e giugno. Lo scenario ideale sarebbe definire la cessione di Dumfries durante la finestra invernale, tenendolo in prestito fino al termine della stagione. È molto complicato, però. Perché i grandi club eventualmente, puntano a rinforzarsi subito, altrimenti aspettano l’estate. Ad ogni modo, il Chelsea, che già lo voleva la scorsa estate, resta il grande favorito per accaparrarsi i servigi di Dumfries. Ma occhio pure agli Spurs di Conte", aggiunge il quotidiano.