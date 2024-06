Come riportato da La Gazzetta dello Sport oggi, però, anche l'Atalanta sta seguendo con grande attenzione la situazione legata all'esterno 24enne, il cui contratto con la squadra olandese è in scadenza a giugno 2025 e non sembrano esserci spiragli per un rinnovo. "Sugawara sarebbe stato proposto a Inter e Atalanta, entrambe con lo sguardo su possibili soluzioni sull'out di destra da regalare a Inzaghi e Gasperini. I due club sono già intrecciati dalla situazione di Emil Holm, per il quale la Dea ha un diritto a 8,3 milioni che sta valutando se esercitare o meno — con i campioni d'Italia in carica che sono a loro volta alla finestra per il 24enne svedese qualora Dumfries dovesse partire. Non manca comunque la concorrenza di club di Premier League. Il costo non sarebbe troppo lontano dalla decina di milioni di euro", si legge su La Gazzetta dello Sport.