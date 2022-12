Inter, Dumfries via già a gennaio? Da viale della Liberazione fanno sapere che…

L'Inter spera che la cessione dell’olandese possa essere definita e conclusa, a condizione che il giocatore rimanga in prestito fino al termine della stagione alla Pinetina

Ma Denzel Dumfries può lasciare davvero l'Inter già a gennaio? E' questa la domanda che i tifosi e gli addetti ai lavori si stanno facendo in queste ore. E il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, dà la sua risposta: "Anche se dovesse infilare altre prestazioni fantasmagoriche, Dumfries non verrà venduto già a gennaio, l’Inter non se lo può permettere.