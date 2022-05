Via Lautaro per Dybala? “No, l’arrivo di Paulo sarebbe coperto da questi 5 addii”

E’ vero che la rosa andrà comunque rivitalizzata, ma il lordo di Dybala si aggirerebbe attorno ai tredici milioni

Nel corso del suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così del possibile approdo di Paulo Dybala all'Inter, spiegando come possa incastrarsi economicamente viste anche le difficoltà del club: "L’ingaggio di Dybala sarebbe ampiamente coperto dagli ingaggi di Vecino, Vidal, Sanchez, Kolarov e Ranocchia. Tutti giocatori in scadenza che non resteranno in nerazzurro. Questi cinque addii consentiranno un risparmio di circa tenta milioni lordi. E’ vero che la rosa andrà comunque rivitalizzata, ma il lordo di Dybala si aggirerebbe attorno ai tredici milioni. Quindi altri ingressi sarebbero comunque coperti bene".