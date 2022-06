Dybala, per i bookies è fatta con l’Inter: quota crolla a 1.35. Le altre lontane

I nerazzurri sono i favoriti assoluti per Betclic, con una quota di 1.35. A oggi non sembra esserci una rivale accreditata per i nerazzurri

Dopo sette anni, Paulo Dybala e la Juventus hanno deciso di separarsi. I contatti per il rinnovo sono sfumati e l’argentino si è liberato a parametro zero, con l’opportunità di scegliere la futura destinazione. Un’occasione per tanti club che dovrebbero concentrarsi solo sull’ingaggio del giocatore e risparmiare sul cartellino. Tra gli interessati alla Joya c’è l’Inter. Beppe Marotta proverà a re-ingaggiare Dybala dopo che nel 2015 lo aveva portato dal Palermo alla Juventus.

I nerazzurri sono i favoriti assoluti per Betclic, con una quota di 1.35. A oggi non sembra esserci una rivale accredita per i vice Campioni d’Italia.

L’Atletico Madrid del Cholo Simeone e il Tottenham di Antonio Conte sono a 10, seguiti dal Milan a 15. Subito dietro l’Arsenal a 20.In lizza, ma con poche chance, le big d’Europa: Barcellona, Manchester United e Barcellona a 25, Real Madrid a 30, Chelsea e Napoli a 50. Curiosità: a 50 c’è anche la Juventus, ma un eventuale rinnovo sarebbe davvero un colpo di scena.

Tutte le altre, tra cui la Roma di cui si era parlato nei giorni scorsi dopo un interessamento in prima persona di Francesco Totti, sono racchiuse in un unico blocco quotato a 3.50 da Betclic