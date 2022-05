Dybala fondamentale. Inter, due obiettivi: blindare i gioielli e la firma della Joya

Il tecnico dell'Inter sa che l'argentino potrebbe aggiungere quella dose di imprevedibilità mancata in questa stagione

C'è un nome sottolineato sul taccuino della dirigenza dell'Inter, è quello di Paulo Dybala. L'argentino è in pole position tra i rinforzi di Inzaghi per la prossima stagione e l'Inter non vuole lasciarsi scappare questa occasione.

"È mancato l’ultimo guizzo con Perisic, ma la partita è ancora aperta e Simone spera di poter contare ancora sulla strapotenza fisica del croato per volare sulle fasce. E poi aspetta Dybala, l’uomo di classe e fantasia che è mancato in questa stagione nei momenti più delicati. La Joya è l’Occasione - volutamente con la maiuscola - per il club nerazzurro: un top player svincolato, in uscita da una diretta concorrente per la prossima stagione, con la voglia di riscatto e l’abitudine alla vittoria, almeno in Italia", sottolinea la rosea.