TS – Dybala, l’Inter prende tempo: irrompe il Milan, contatti con l’entourage

Derby milanese per Paulo Dybala? È quanto scrive Tuttosport, secondo cui il rallentamento dell'Inter potrebbe favorire l'inserimento del MIlan: "Il Gran Premio della Joya è iniziato da tempo, ma sarà ancora lungo. Difficile dire se sia a metà gara, a due terzi o poco più. L'impressione è che il traguardo non sia ancora così vicino e che la pole position che l'Inter ha ottenuto da settimane, permetta ancora ai nerazzurri di essere in testa, ma non più così certi di ricevere la bandiera a scacchi per primi. E non perché la concorrenza sia più agguerrita, ma semplicemente perché l'Inter, con le sue mosse, in primis quella clamorosa del ritorno di Lukaku, ha permesso alla concorrenza di rifarsi sotto. E chissà che i prossimi km non disegnino un affascinante derby per Dybala, con il Milan che potrebbe iniziare a fare un pensierino sul giocatore".