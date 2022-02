Dybala via a zero? Pedullà: “Serve una mezza impresa perché resti alla Juve”

Paulo Dybala è sempre più lontano dalla Juventus. Ne è convinto Alfredo Pedullà. E l'Inter continua a restare vigile sulla situazione

Paulo Dybala è sempre più lontano dalla Juventus. Ne è convinto Alfredo Pedullà, che sulla Gazzetta dello Sport aggiorna in merito alla situazione della Joya, sogno di mercato di Marotta per l'Inter.

"Dybala meriterebbe un discorso a parte perché il rinnovo, come dice Arrivabene, lo avevano fatto in due. La Juve, che aveva offerto 10 milioni a stagione con i bonus che sarebbero presto scomparsi per diventare una parte fissa. Lo stesso Paulo che, attraverso il suo agente, aveva accettato senza remore.

Salvo poi scoprire che le carte sarebbero state cambiate per colpa degli infortuni, dell’arrivo di Vlahovic o di chi vi pare. Ma quando le carte cambiano diventa molto complicato riprendere per i capelli una situazione che sembrava chiarissima.

Arrivabene parla di fine febbraio come punto di partenza per parlare di tutti di contratti in scadenza, riacciuffare Dybala sarebbe una prodezza. Nulla escludiamo, le cose possono ricambiare in cinque minuti, ma serve una mezza impresa", scrive Pedullà.