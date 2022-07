Dybala aspetta un segnale dall’Inter. Mourinho entra in scena: chiamata per convincerlo

La preferenza dell'argentino è sempre l'Inter, ma lo Special One sta provando a convincerlo in tutti i modi ad accettare la Roma

Andrea Della Sala

Dybala si allena in solitaria in attesa di capire quale sarà la sua prossima squadra. L'Inter è sempre avanti nelle preferenze del giocatore, ma ora anche la Roma è in pressing e Mourinho prova a giocarsi le sue carte.

"Da una parte il cellulare di José Mourinho, dall’altra quello di Paulo Dybala, in attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro. E proprio di questo ha voluto parlare Mourinho, che aveva già chiamato il fantasista argentino qualche giorno fa e che ieri ha voluto replicare la telefonata. È un po’ il suo modo di andare in pressing, di tenere caldo il contatto e di continuare a far sentire lusingato e coccolato la Joya. Già, perché al 17 luglio l’argentino è ancora senza squadra e con una stagione da preparare al meglio e con un Mondiale alle porte, non è che poi Dybala abbia voglia di aspettare ancora chissà quanto tempo. Questo Mourinho lo sa ed è il motivo per cui in questo momento non intende affatto mollare la presa", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Paulo in cuor suo aspetta sempre un segnale forte dall’Inter, un passo avanti concreto, visto che i nerazzurri restano ancora oggi la sua prima scelta. Ma per far sì che questo passo arrivi l’Inter deve prima liberarsi dei contratti di Sanchez e di uno tra Dzeko e Correa. Insomma, non è un’operazione facile, anche se Marotta ci sta lavorando su. Il punto, però, è capire quanto Dybala sia disposto ad aspettare ancora. Ed è per questo che Mou sta alzando l’asticella, perché sa bene che un pertugio per potersi infilare esiste e non vuole farsi sfuggire l’occasione. Quando Dybala chiedeva sette e più milioni di euro all’anno, la Roma si era chiamata subito fuori. Oggi che il tempo passa e le condizioni posso essere diverse".

"Mou con Dybala è stato molto chiaro, anche nella telefonata di ieri, ribadendogli la sua grande stima e ricordandogli cosa è capace di trasmettere la gente giallorossa. Mou gli ha fatto capire che a Roma sarebbe il re indiscusso, ritroverebbe di colpo affetto e amore. Dybala però ha assicurato all’allenatore della Roma che continuerà a tenere in considerazione l’opzione giallorossa e che se nei prossimi giorni non dovessero esserci sviluppi altrove (leggi Inter, appunto) allora sarà lui stesso ad avvertire Mou. Una piattaforma da 5 milioni più uno di bonus potrebbe anche essere quella giusta, in questo momento storico", aggiunge il quotidiano.