Dybala, il patto con Marotta resiste. Il Milan sogna un Tonali bis, ora l’Inter…

L'attaccante argentino rimane in attesa dei nerazzurri, ma nel frattempo i rossoneri cominciano a pensarci seriamente

Fabio Alampi

Corteggiato, inseguito, trattato concretamente. Infine messo in stand by, complice l'improvvisa occasione di riportare a Milano Romelu Lukaku. Paulo Dybala rimane in attesa di segnali da parte dell'Inter, e nel frattempo continua ad allenarsi per farsi trovare pronto nel momento in cui arriverà la chiamata giusta. Il rallentamento della trattativa con i nerazzurri, tuttavia, potrebbe favorire l'inserimento di altri club: secondo Tuttosport il Milan starebbe cominciando a pensarci seriamente.

Il patto con Marotta

"L'idea Dybala ha però una importante controindicazione, legata alla necessità di dover alzare il tetto salariale per accontentare i desiderata dell'argentino. Un motivo per cui resiste ancora il patto che la Joya ha stretto con Beppe Marotta. Il quadriennale a 5 milioni più uno di bonus che ha messo sul piatto l'amministratore delegato nerazzurro è l'opzione più interessante che ha in mano l'entourage del giocatore. Nel caso dell'Inter, i problemi sono legati alle pretese di Jorge Antun a livello di premio alla firma e commissioni però non va dimenticato come, dopo l'ultimo incontro tra le parti, si era parlato sì di distanze, ma non difficili da colmare. L'impasse dell'Inter è dovuto all'altolà arrivato da Steven Zhang dopo l'acquisto di Romelu Lukaku anche perché in attacco, al momento, ci sono Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Joaquin Correa, Alexis Sanchez senza contare chi deve ancora trovare sistemazione (Pinamonti in primis). L'idea di Marotta è affondare il colpo con Dybala una volta liquidato il Niño Maravilla e, in tal senso, i prossimi dieci giorni possono essere decisivi".

Il precedente Tonali

"L'entourage dell'ex giocatore della Juve - che da domani sarà ufficialmente senza squadra - non ha posto alcuna deadline, anche perché costantemente informato dai club milanesi - sempre più avanti rispetto alle altre pretendenti, tutte nella Liga - sullo stato dei lavori. [...] Detto questo, come sottolineato, il testa-testa tra Milan e Inter è in continua evoluzione e l'augurio dei tifosi rossoneri è quello che il finale possa essere quello del tormentone Tonali, con l'inversione a U del centrocampista dopo che aveva già trovato l'accordo con l'Inter (ma, in quel caso, mancava la stretta di mano con Cellino, presidente del Brescia che invece disse sì al corteggiamento di Maldini). Qui la questione è economica ed è pure legata alla volontà di fare l'operazione e, per diversi motivi, sia Milan, sia Inter, non sono ancora determinate a tal punto per chiudere l'affare. Tuttavia, nonostante dall'entourage di Dybala non arrivino aut-aut o ultimatum, è facile pensare che i prossimi giorni saranno decisivi".