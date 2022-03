Dybala-Juve, matrimonio difficile. L’Inter aspetta ad affondare: prima deve piazzare Sanchez

Il rinnovo di Dybala con la Juve si fa sempre più complicato e l’Inter è pronta a farsi avanti se sarà rottura definitiva

“Con la Juve,il matrimonio difficilmente si farà: l’incontro fissato ad oggi è stato rinviato alla sosta di campionato, quando saranno discussi anche gli altri rinnovi di casa bianconera. È una mossa strategica del nuovo stile Arrivabene e un chiaro segnale per cui Dybala è considerato ora dalla Juve uno tra gli altri, non uno diverso, non il capitano del futuro, se è vero che i suoi agenti Antun e Carlos Novel erano già a Torino, pronti per l’incontro. La Juve non va più incontro alla Joya - proposta di rinnovo non sarà di 8 milioni più 2 di bonus come prevista in inverno ma di 7, proprio quelli che guadagnano i cileni all’Inter - e si aspetta sempre meno che accada il contrario. La rottura è nell’aria ma, per rispetto, il club nerazzurro non affonda il colpo: lo farà nel caso in cui riuscisse a liberarsi di Sanchez, dirottandone l’ingaggio”, sottolinea Libero.