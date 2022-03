Dybala, attesa per l’incontro sul rinnovo: offerta pronta. L’abbraccio con Allegri…

Le ultimissime sul futuro di Paulo Dybala dopo il gol di oggi con la Salernitana. L'Inter osserva con grande attenzione

L’Inter osserva, con grande attenzione. Saranno giorni importanti per il futuro di Paulo Dybala , in scadenza di contratto al 30 giugno 2022. A segno oggi con la Juve, l’argentino è tornato dopo l’ennesimo infortunio stagionale e si è ripreso la maglia da titolare contro la Salernitana. Sul fronte rinnovo, sono attese novità a breve, come evidenziato da Gazzetta.it: “RSVP, “répondez s’il vous plaît”: si prega di rispondere. All’invito all’incontro per il rinnovo, fissato finalmente per la giornata di lunedì tra la dirigenza della Juventus e il suo rappresentante Jorge Antun, Paulo Dybala la risposta l’ha mandata : come gli viene meglio, dal campo. Esultanza da padrone dello Stadium, poi c’è tempo per un gesto verso la tribuna indicando la famiglia: stavolta sguardi particolarmente torvi a cercare amici veri o presunti, come fu con l’Udinese, non sarebbero stati un modo intelligente per introdursi all’incontro con la dirigenza. Il gol può bastare e avanzare. E dopo il cenno alla tribuna, uno verso Max Allegri: sì, proprio quello dello screzio dell’antivigilia, con toni anche forti da parte dell’allenatore in spogliatoio.

Toni forti non verso Dybala in quanto Dybala, ma in quanto rappresentante del gruppo e portavoce - insieme a Cuadrado - perché più alto in grado: magari sarebbe stato lo stesso se ci fossero andati Chiellini e Bonucci (o forse no, magari la richiesta di qualche ora in più di libertà dopo l’eliminazione in Champions, da loro non sarebbe arrivata). Col tecnico, quello che in estate al momento del ritorno e dell’auspicata restaurazione aveva messo la Joya al centro del progetto, c’è stato anche di più. Minuto 57, cambio: standing ovation di tutto lo Stadium, messaggio forte e chiaro, che Paulo si è goduto a passo lento verso la linea laterale, ricambiando il battimani, affidando la fascia al compagno di battaglie sindacali Cuadrado, e concedendosi con trasporto all’abbraccio di Massimiliano Allegri, se ci fosse stato bisogno di un grande gesto pubblico per dare una chiosa a un fatto privato, lo screzio, che nel momento in cui è uscito dallo spogliatoio ci ha messo un attimo a divampare. E Allegri non ha nascosto di divertircisi anche: “Un po’ di casino fa bene”, aveva detto.