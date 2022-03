CorSera – Dybala-Juve, rottura: l’argentino via a fine stagione. Inter in prima fila

Fumata nera per il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino che lascerà Torino al termine della stagione

L'atteso incontro tra i dirigenti della Juventus e l'entourage di Paulo Dybala, ha dato esito negativo. Dopo le tante voci che si sono rincorse nelle scorse settimane, adesso c'è la certezza che l'attaccante argentino lascerà il club bianconero al termine della stagione. Come sottolinea il Corriere della Sera, adesso partirà la caccia al quasi ex numero 10 bianconero, che sarà quindi sul mercato gratis. In prima fila c’è l’Inter, insieme a Barcellona, Tottenham, Atletico Madrid.