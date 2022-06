CdS – Dybala senza pretendenti: scenario cambiato, no alla prima proposta Inter

La trattativa per l'arrivo di Paulo Dybala all'Inter, caldissima fino a pochi giorni fa, ha subito un forte rallentamento: la dirigenza nerazzurra ha spostato le priorità su Romelu Lukaku, lasciando l'attaccante argentino in stand by. Che ora si ritrova in una fase di stallo: quella interista è l'unica proposta di un certo livello sul tavolo, ma l'attesa non può essere infinita. Tuttavia, come scrive il Corriere dello Sport, al momento non ci sono pretendenti di livello per la Joya: "L'Inter ha messo in stand-by Dybala, ma nel frattempo non sono spuntati nuovi rivali nella corsa all'argentino. Il Milan lo potrà diventare solo tra qualche settimana, se la "Joya" sarà ancora a spasso e, soprattutto, se avrà rivisto al ribasso le sue richieste. Non c'è stato nemmeno un ritorno di fiamma della Roma. E la ricerca di alternative all'estero, in particolare in Spagna, non ha prodotto risultati, se non principi di interesse, ma da parte di squadre non di primo piano".