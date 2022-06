GdS – Dybala, Inter in pole: già tre offerte scritte. Lo scenario per Milan e Roma

L’Inter resta in pole position per Paulo Dybala. Ma occhio alla concorrenza di Milan e Roma: ecco la situazione

Alessandro Cosattini

L’Inter resta in pole position per Paulo Dybala. Nonostante l’attesa dettata soprattutto dalla necessità di chiudere in tempi brevissimi il colpo Romelu Lukaku, i nerazzurri sono ancora oggi davanti a tutti per la Joya. Ne parla così oggi La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle posizioni di Inter, Milan e Roma, le tre italiane interessate dopo l’addio alla Juventus a parametro zero.

"Mai come stavolta sarà il tempo a comandare. Ormai è noto, Paulo Dybala è il talento a zero più puro di questo mercato e per questo l’Inter si è fondata da mesi con ingordigia su di lui. Lo ha corteggiato fino a formulare tre offerte scritte, ma l’orizzonte è decisamente cambiato negli ultimi giorni: l’improvviso ritorno di Lukaku sul palco ha stravolto il canovaccio e ora servono due uscite, tutt’altro che facili, per agevolare l’ingresso di Paulo alla Pinetina. I nerazzurri sono ancora in pole, ma c’è il rischio che tra poco si giochi una nuova partita, per questo la Joya è costretta già a guardarsi attorno.

Le posizioni di Milan e Roma

Per politica aziendale, il Milan non sarebbe in grado di pareggiare l’offerta nerazzurra già presentata, sei milioni legati alle presenze. Eccolo il punto di partenza, il Diavolo busserebbe alla porta della Joya solo se l’Inter decidesse di voltare definitivamente le spalle all’argentino, o per un legittimo ragionamento tecnico o per qualche difficoltà nelle cessioni. Di certo, i rossoneri apprezzano parecchio il giocatore, hanno avuto un contatto con l’entourage nei mesi scorsi e uno più recente per fare il punto della situazione. Nessun affondo, neanche un’offerta, perché alta è la pretesa di Dybala. Ma se, cambiando lo scenario, Paulo abbassasse le pretese, allora sì che Pioli potrebbe godersi la sorpresa: sia per ragioni tattiche che caratteriali, il tecnico dei campioni di Italia sembrerebbe adatto a ricaricare l’argentino.

Pure la Roma aveva organizzato un paio di incontri, in passato, non certo adesso. I contatti si sono, però, completamente interrotti e il motivo è sempre lo stesso: troppo elevate le condizioni economiche chieste dal giocatore. L’Arsenal, destinazione gradita a Paulo, avrebbe avuto la disponibilità economica, ma la mancata qualificazione Champions ha spento ogni bollore. In Spagna solo il Siviglia ha allungato il collo verso la Joya: è l’ultimo club in ordine di tempo che ha telefonato ad Antun. Giusto un sondaggio di questa settimana, ma non una vera offerta: difficile che gli andalusi si spingano oltre i 4 milioni. In ogni caso, tempo al tempo: questa attesa non farà felice Paulo, ma potrebbe piacere a qualche club, non necessariamente all’Inter”, si legge.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)