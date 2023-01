Dzeko, sì al rinnovo. L’Inter propone un taglio: “Edin non incline ad una corposa sforbiciata”

Prosegue il momento super di Edin Dzeko. L'attaccante dell'Inter ha aperto il 2023 come aveva chiuso il 2022, segnando e risultando decisivo. Doveva essere il giocatore che avrebbe dovuto far rifiatare Lukaku e Lautaro, ma Dzeko è stato finora il più decisivo e ha spesso rubato la scena.

"E’ il capocannoniere della squadra, con 10 centri in stagione, contro gli 8 del Toro. Ha anche la media-gol migliore, segnando ogni 138’ trascorsi in campo. Insomma, ancora una volta, come in tutta la sua carriera, si è confermato come una risorsa fondamentale. Che, con un Lukaku finalmente sano, consentirà ad Inzaghi di gestire al meglio le forze là davanti", riporta il Corriere dello Sport.