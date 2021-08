Dzeko, visite e firma con l’Inter. Passerà da Appiano per salutare Inzaghi e compagni

L'attaccante bosniaco è arrivato da poco a Milano, sosterrà le visite mediche e poi passerà al centro d'allenamento dell'Inter

Edin Dzeko sarà presto un nuovo giocatore dell'Inter. L'attaccante bosniaco è atterrato da poco a Milano e in giornata sosterrà le visite mediche prima di firmare il suo contratto col club nerazzurro.

Come riporta Gazzetta.it "È atterrato nel terminal dei voli privati di Linate accompagnato dalla moglie Amra Silajdzic e dall’agente Alessandro Lucci. Un auto del suo nuovo club lo ha subito portato nella clinica Humanitas di Rozzano per la prima parte di visite mediche, che saranno poi completate nella sede milanese del Coni. Ultimo passaggio ad Appiano dove conoscerà i nuovi compagni e l’allenatore Simone Inzaghi, rivale in tanti derby della capitale, e firmerà il suo biennale da 6 milioni più bonus con i nerazzurri".