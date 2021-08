Dzeko, la spunta Marotta: arriva all’Inter gratis. Alla Roma un bonus se…

Dopo la partenza di Lukaku, l'Inter si è assicurata dalla Roma il bosniaco senza alcun esborso economico

Dopo la partenza di Lukaku, l'Inter si è assicurata dalla Roma Dzeko . Il bosniaco è arrivato oggi a Milano, ha sostenuto le visite mediche e ora si recherà ad Appiano Gentile per conoscere mister e squadra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport "L'Inter ha chiuso per l'arrivo di Dzeko senza pagare un indennizzo alla Roma, ma garantendo ai giallorossi un bonus di quasi due milioni (fra 1.8 e 1.9) di euro in caso di qualificazione in Champions della squadra di Inzaghi".