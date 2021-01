Sky – Inter, effetto domino: con Dzeko in nerazzurro, Pinamonti può lasciare il posto a Eder

La sessione invernato di calciomercato dell’Inter potrebbe concludersi con una serie di operazioni in entrata e in uscita. Secondo quanto riferisce Sky Sport, in caso di arrivo di Edin Dzeko alla corte di Antonio Conte nello scambio di prestito con la Roma, con Alexis Sanchez in giallorosso, il club nerazzurro potrebbe optare per altre due opzioni nel reparto avanzato.

Per una questione di caratteristiche, infatti, l’Inter vorrebbe mandare a giocare Andrea Pinamonti, che fino ad ora ha raccolto appena 45 minuti totali tra Serie A e Champions League, e prendere in avanti un attaccante che possa garantire caratteristiche diverse da quelle di Lukaku, Lautaro e proprio Dzeko. Un profilo rapido come quello di Eder, che potrebbe essere la soluzione last minute e che potrebbe fare al caso del club nerazzurro.