Ekitike, Inter già lavora con il suo entourage: “Ecco perché è ritenuto ideale”

Non solo Paulo Dybala nel mirino delal società nerazzurra. Nelle ultime ore, riporta il Corriere dello Sport, è spuntato Ekitike del Reims

L'Inter cerca attaccanti per la prossima stagione. Non solo Paulo Dybala nel mirino delal società nerazzurra. Nelle ultime ore, riporta il Corriere dello Sport, è spuntato Ekitike del Reims.

"Vent’anni da compiere il prossimo 20 giugno, Ekitike è ritenuto un prospetto su cui investire. Sempre che il suo club abbassi le pretese, visto che la richiesta iniziale è stata di una quarantina di milioni. Era così, però, prima che si facesse male. Ormai è fermo da un paio di mesi per un guaio alla coscia e il prezzo del suo cartellino non può che essere calato. Di quanto, però? L’Inter in ogni caso sta “lavorando” con l’entourage di Ekitike".