Dall’Inghilterra – Inter, è Emerson il prescelto di Conte. Il Chelsea ascolta, ma detta una condizione

Un centrocampista, un attaccante e un laterale mancino. Sono queste le carenze della rosa che l’Inter cercherà di colmare a gennaio, a patto di riuscire a sfoltire il parco giocatori cedendo gli esuberi. Sulla corsia mancina Perisic non ha convinto Conte ed è probabile che nella sessione invernale di mercato possa essere ceduto. Solo Young in rosa non può bastare a Conte per tutta la stagione e l’Inter è tornato su un vecchio pallino del tecnico nerazzurro.

Secondo quanto riporta Sport Illustrated, infatti, Conte vorrebbe Emerson Palmieri del Chelsea. L’esterno della Nazionale italiana è il prescelto per l’allenatore e il club sta cercando di accontentare la sua richiesta. Il club londinese è disposto a valutare offerte per Emerson, ma solo per un acquisto a titolo definitivo, non per prestiti fino alla fine della stagione.