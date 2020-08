Equipe – Psg, Leonardo ha contattato il padre di Messi e ha avuto la conferma che…

Il futuro di Lionel Messi diventa sempre più un rebus, ma ogni giorno che passa sembra esser quello buono per conoscere la sua prossima squadra. Appresa la volonta’ dell’argentino di lasciare il Barcellona, tutte le big europee si sono mosse per capire la reale fattibilita’ dell’operazione.

Tra queste c’e’ anche il Psg che secondo “L’Equipe”, tramite Leonardo, avrebbe chiesto informazioni al padre della Pulce, Jorge Messi, che però avrebbe risposto affermando che Lionel ha già scelto di giocare col Manchester City. La situazione resta in continua evoluzione.