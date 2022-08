Equipe – Skriniar, assalto Psg: stavolta la trattativa la conduce direttamente Al Khelaifi

Nonostante le rassicurazioni di Marotta, in Francia sostengono che il Paris Saint Germain avrebbe riallacciato le trattative per Skriniar

La telenovela legata al futuro di Milan Skriniar non sembra essere ancora arrivata alla fine. Nonostante le rassicurazioni di Marotta, in Francia sostengono che il Paris Saint Germain avrebbe riallacciato le trattative con i nerazzurri per il 27enne difensore slovacco.

Contatti "positivi", riporta "L'Equipe", aggiungendo che dagli ambienti parigini filtra ottimismo: a prendere in mano la situazione sarebbe stato lo stesso presidente Nasser Al Khelaifi in persona. Una svolta rispetto allo stallo delle scorse settimane determinata anche da una serie di operazioni in uscita condotte in queste ore dal Psg, l'ultima delle quali il trasferimento di Julian Draxler al Benfica