Eriksen-Paredes, serve il via libera di Pochettino. Un agente Fifa lavora a una pista alternativa

La priorità per il mercato dell’Inter è quella di cedere i giocatori in esubero. Tra questi c’è Eriksen, il danese non è riuscito a imporsi in nerazzurro e sfrutterà la finestra di mercato invernale per trovare un nuovo club. In pole position sembra esserci il Psg; i francesi discutono con l’Inter di un possibile scambio con l’argentino Paredes.

Secondo il Corriere dello Sport “Anche se le attuali valutazioni a bilancio dei due sono simili (Paredes nel gennaio 2019 era stato pagato 47 milioni allo Zenit), la soluzione dello scambio di prestiti pare la più semplice da mettere in piedi. Prima però c’è da capire cosa deciderà Pochettino che, pur stravedendo per Eriksen, ha in rosa molti giocatori offensivi (Di Maria, Neymar, Mbappé, Kean, Icardi, Rafinha, Sarabia e Draxler) e non tanti centrocampisti. Ecco perché un agente Fifa sta continuando a lavorare per trovare una sistemazione all’ex Spurs in Inghilterra. Il West Ham è interessato, ma occhio soprattutto all’opzione Arsenal che ha come contropartita Xhaka o Ceballos”.