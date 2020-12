CorSera – Eriksen, Conte per lui aveva cambiato l’Inter. Presentato come fuoriclasse ma…

Il Corriere della Sera torna a parlare di Eriksen e del fatto che il suo ingresso per quattro minuti nella gara dell’Inter contro il Bologna ha fatto di nuovo discutere. Conte ha rassicurato tutti sul loro rapporto. “La verità è che Eriksen forse è inadatto al calcio italiano. Il danese è stato caricato di aspettative e presentato come un fuoriclasse, una categoria in cui in realtà non rientra”, scrive il quotidiano sul danese.

Ormai quasi assodato che a gennaio si farà in modo che trovi una squadra, magari in prestito. “L’allenatore per lui aveva cambiato modulo, creato la figura del trequartista, ma il danese le sue chance le ha avute e le ha fallite”, conclude il quotidiano.

(Fonte: Corriere della Sera)