Il PSG è pronto a sfidare l’Inter per il centrocampista del Tottenham Christian Eriksen. A riportarlo è il Mirror che sottolinea come i campioni di Francia vedano uno spiraglio ancora aperto nella trattativa tra Tottenham e Inter per il danese.

“Il PSG sta monitorando gli sviluppi dei contatti tra gli Spurs e l’Inter e sono pronti a fare la loro mossa”, aggiunge il Mirror che anticipa un approccio futuro dei parigini per Eriksen, che tanto piace all’Inter.