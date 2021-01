In uscita dall’Inter c’è Christian Eriksen. Dopo solo un anno il danese lascerà Milano, con Conte non ha trovato spazio e non è riuscito a imporsi. Così la decisione di cambiare squadra per ritrovare continuità. L’Inter ha acconsentito alla cessione, ma finora non sono arrivate proposte concrete per Eriksen, nemmeno in prestito. Al momento l’agente sta parlando con Ajax e Wolverhampton, ma nulla di concreto.

(Sky Sport)