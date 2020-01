CorSera – Inter pigliatutto: Eriksen arriva e non esclude Vidal. Il cileno può arrivare se…

È un’Inter scatenata quella che sta lavorando alacremente nelle ultime ore per regalare nuovi innesti ad Antonio Conte. Il Corriere della Sera racconta le manovre dell’AD nerazzurro Beppe Marotta, che ‘gioca ad asso pigliatutto’ ed è pronto a piazzare quattro colpi: Eriksen, Young, Spinazzola e Giroud.

Secondo il quotidiano, l’Inter e il calciatore danese del Tottenham hanno raggiunto l’intesa per un contratto fino al 30 giugno 2024 a 10 milioni di euro netti a stagione. Ieri sera si è tenuto in un incontro tra Marotta e il procuratore del calciatore Martin Schoots per definire l’affare, che in Inghilterra già danno per fatto. A sbloccare la trattativa per il danese è stata la cessione di Gabigol al Flamengo per 20 milioni di euro più il 20% su una futura rivendita.

L’arrivo di Young, oggi a Milano dopo l’accordo per 1,5 milioni di euro con il Manchester United, apre le porte alla cessione di Lazaro, sempre più vicino al Newcastle. Intanto lo stesso Marotta si è messo in moto per risolvere la situazione Politano-Spinazzola. L’oggetto del contendere non era l’integrità fisica ma la formula della cessione, che sarà in prestito oon obbligo di riscatto in caso di 15 presenze. In caso contrario, l’Inter potrà riprendersi Politano, che con il suo addio ha aperto le porte da Giroud: c’è l’accordo con il calciatore e ora anche con il Chelsea grazie al francese che ha colmato il gap tra domanda e offerta.

L’arrivo di Eriksen non esclude definitivamente la pista Arturo Vidal: in caso di addio di Vecino, potrebbe partire l’assalto al cileno. Un’ipotesi che per ora resta difficile ma non impossibile.