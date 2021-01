Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così di Eriksen e del suo futuro all’Inter:

“Il gol di Eriksen è una salvezza per l’Inter, patrimonializzare quello che ha speso i 20 milioni, di non avere fretta, di non prestarlo. Non so come sarebbe finita col Leicester se non avesse segnato, l’Inter non avrà fretta di giudicare eventuali offerte. Mercato Inter? Difficile che escano Pinamonti o Vecino, il mercato dell’Inter è chiuso al 98%”.