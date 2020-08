Di Marzio: “Inter, Vidal esclude Nainggolan. Deciso il futuro di Eriksen. Perisic? Il Bayern e Conte…”

L’Inter ci riprova per Arturo Vidal. Sky Sport ha rivelato l’interesse concreto del club nerazzurro per il centrocampista cileno, una mossa che condiziona il futuro di Radja Nainggolan. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, l’arrivo di Vidal escluderebbe la permanenza in nerazzurro del centrocampista belga, di proprietà del club meneghino e in prestito in questa stagione al Cagliari. La società sarda vorrebbe confermare Nainggolan alla corte di Di Francesco.

Per quanto riguarda Christian Eriksen, Di Marzio non ha dubbi: “Fa parte del progetto dell’Inter“. Il giornalista di Sky Sport spiega anche la situazione di Ivan Perisic: “Anche dopo la vittoria della Champions League il Bayern non ha espresso volontà di confermare il croato. Ora Conte valuta la permanenza in nerazzurro e lo considererebbe la quarta punta insieme a Lukaku, Lautaro e Sanchez“.

(Fonte: Sky Sport)