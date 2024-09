Buon debutto ufficiale in Coppa Liguria per l’Altarese- FcInter1908 che nel derby sul campo “Pino Salvo” di Cengio ottiene un ottimo pareggio in chiave qualificazione al prossimo turno. Una partita non facile, con un’avversaria di livello che lotterà per i primi posti anche nel girone A del campionato di Prima categoria, conclusasi con un giusto 0-0 ed un tempo a testa. Parte infatti bene l’Altarese che già al secondo minuto impensierisce il portiere avversario con un bel tiro di Zunino imbeccato in profondità da Gagliardi. Sale la pressione dell’Altarese che in pochi minuti colleziona tre calci d’angolo consecutivi, non sfruttati al meglio. Resta il dubbio, su uno dei corner, per una trattenuta in area nei confronti di Munì: tutto regolare per l’arbitro.