Inizia con una vittoria l'Europeo dell'Italia . Nonostante un avvio shock, la squadra di Spalletti centra l'importante obiettivo di vincere la prima gara del girone. Partenza in salita per gli azzurri che vanno sotto dopo appena 32 secondi con Bajrami che approfitta di un regalo di Federico Dimarco . L'Italia reagisce e trova il pareggio all'undicesimo con Bastoni che di testa batte Strakosha.

La squadra di Spalletti preme e trova il vantaggio cinque minuti dopo con Barella con un tiro di controbalzo che s'infila a fil di palo. Nel finale l'Albania ha sfiorato il pareggio con l'ex Inter Manaj, bravo Donnarumma in uscita. Fondamentale il blocco Inter in questa prima gara degli azzurri che raggiungono la Spagna al primo posto nel girone. Croazia e Albania rimangono a zero punti. Ottima prova dei nerazzurri in campo, in particolare Barella che ha disputato un grande match.