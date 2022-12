Fabbian, l’Inter sogna il Casadei bis. Il centrocampista è già entrato in un affare

Il giovane centrocampista, in prestito alla Reggina, potrebbe essere usato come pedina di scambio per Scalvini

Andrea Della Sala

Tra i giocatori di proprietà dell'Inter mandati in prestito a giocare e a fare esperienza ce n'è uno che si sta mettendo in luce in Serie B; si tratta di Fabbian che sta disputando un ottimo campionato con la Reggina di Pippo Inzaghi.

"Fabbian Giovanni a Reggio Calabria è un beniamino. A 19 anni sta dimostrando con i gol (5) quanto possa pesare per la promozione della squadra di Pippo Inzaghi. Tuttavia il centrocampista di proprietà dell’Inter è diventato famoso perché il suo nome è entrato nell’affare-Scalvini. Secondo Marotta e Ausilio vale già quanto Casadei (ceduto in estate al Chelsea per 14 milioni). All’Atalanta evidentemente non pensano di quotarlo più di 10 milioni ma è sicuro che il suo dinamismo piace molto agli scout bergamaschi. Non è da escludere che a breve si aggiungano nuovi pretendenti", spiega La Gazzetta dello Sport.