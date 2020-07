Lorenzo Colombini lascia l’Inter a costo zero, secondo quanto appreso da Fcinter1908. Il terzino sinistro della Primavera non ha rinnovato il contratto con il club nerazzurro e si è accasato oggi allo Spezia. Colombini, classe 2001, era stato protagonista in Youth League nella gara contro il Barcellona, andando a segno nella larga vittoria per 3-0 insieme a Oristanio e Gianelli.